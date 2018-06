Paura in strada: spara tre colpi contro un automobilista

L'episodio è avvenuto stamane alle 6.30 circa: un uomo, in auto, ha sparato tre colpi di pistola contro un autocompattatore che percorreva la stessa arteria stradale, nella zona di Fasani a Sessa Aurunca.

I carabinieri avrebbero identificato l'autore degli spari in un imprenditore agricolo della zona ma residente in provincia di Napoli, a Giugliano. In una perquisizione avvenuta presso la sua azienda agricola è stata ritrovata e sequestrata la pistola utilizzata per sparare, una calibro 6,35.

L'arma è risultata regolarmente denunciata, ma l'uomo la portava al seguito illegalmente. È stato denunciato alle autorità in stato di libertà. A quanto pare a scatenare la sua reazione è stata una lite per motivi di viabilità.