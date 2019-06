Falso dentista recidivo scoperto a Napoli: tutto sequestrato

I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno scoperto, in città, un falso dentista: senza alcun titolo effettuava visite odontoiatriche in uno studio che non aveva le autorizzazioni.

Il falso medico stava eseguendo una seduta di igiene orale su un paziente napoletano, inconsapevole del fatto che non si trovasse davanti un vero dentista.

Il falso medico è emerso fosse già stato smascherato alcuni mesi fa ad operare in un altro studio abusivo, e per questo già segnalato. Significative peraltro le sue tariffe, piuttosto basse: per una devitalizzazione erano necessari 100 euro, mentre per l’istallazione di impianti si partiva da 500.

Sono in corso accertamenti sulla documentazione extracontabile trovata all’interno del locale, al fine di ricostruire il volume d’affari e gli introiti sottratti al Fisco.

Al termine dell’attività ispettiva sono stati sequestrati il locale, la poltrona da lavoro con accessori, medicinali e antidolorifici. L'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo di professione medica e per assenza di autorizzazioni sanitarie.