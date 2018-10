"Mi hanno rapinato", ma aveva perso i soldi alle slot: denunciato

Era andato dai carabinieri di Casamicciola Terme, a Ischia, raccontando di essere stato rapinato. La sua versione dei fatti sembrava all'apparenza credibile: si trovava nel suo furgone quando un motorino l'aveva affiancato e in due, coltello alla mano, l'avevano minacciato appropriandosi poi della somma di 200 euro.

Come scoperto dai militari, però, si trattava di una ricostruzione della vicenda totalmente inventata. L'uomo, di Somma Vesuviana, aveva semplicemente perso la somma in questione alle slot machine, costruendo la rapina fittizia per giustificare l'ammanco.

È finita male per lui, denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria con l’accusa di simulazione di reato. A riportare la notizia è il Fatto Vesuviano.