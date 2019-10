Maxi discarica a Poggiomarino: stoccati anche liquidi non identificati

Container pieni zeppi di rifiuti di ogni tipo, rimorchi per Tir abbandonati, pezzi di auto sparsi, cavi elettrici, contenitori di lubrificanti. È quanto i carabinieri Forestali delle stazioni di Marigliano e Roccarainola, insieme a quelli della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata, hanno scoperto in un'area di 5mila e 500 metri quadri a Poggiomarino, in via Longola.

Una vera e propria enorme discarica a cielo aperto del tutto abbandonata a se stessa, con i rifiuti esposti alle intemperie. Molti di questi, tra l'altro, non è ancora chiaro cosa siano: sono state trovate taniche di liquidi non identificabili al momento in fase di campionamento e classificazione da parte di Arpac.

La discarica, spiegano gli operanti, era nelle disponibilità di un uomo del posto già noto alle forze dell'ordine, un 80enne. È stato denunciato per smaltimento illecito di rifiuti.