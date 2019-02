Consulente finanziario abusivo: la scoperta della guardia di finanza

La guardia di finanza di Napoli ha denunciato un 39enne partenopeo che esercitava abusivamente l'attività di consulente finanziario.

Senza le prescritte abilitazioni e l’iscrizione all'albo professionale apposito, il 39enne svolgeva da svariati anni il lavoro: era stato radiato per precenti gravi irregolarità nel 2015, ovvero - spiega la guardia di finanza - "distrazione di somme di danaro di pertinenza della clientela, invio di documenti non rispondenti al vero, esecuzione di operazioni non autorizzate e contraffazione della firma degli investitori".

Svolgeva la professione abusivamente per più di 10 soggetti, tra società e persone fisiche in tutta la Regione Campania, questo operando per conto di quattro Istituti di credito nazionali ed un intermediario finanziario. In particolare, si occupava soprattutto di finanziamenti a favore di imprese.

Denunciato alla procura della Repubblica di Napoli e segnalato alla Consob, dovrà rispondere del reato di abusivismo nell’esercizio di attività di consulente finanziario e pagare per i proventi illecitamente conseguiti ancora da quantificare.