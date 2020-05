Ha fretta di superare l'autocompattatore: colpi di bastone contro dipendente Asìa

I Carabinieri della Stazione Quartiere 167 hanno denunciato per interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, per lesioni e danneggiamento un 20enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

Un dipendente dell'Asìa è stato aggredito mentre era impegnato nel servizio di raccolta rifiuti. Il motivo è dovuto all’interruzione momentanea del traffico: l’aggressore, a bordo della sua auto, non intendeva attendere il termine delle operazioni. Il 20enne, brandendo un bastone che aveva in auto, ha colpito prima alle gambe il dipendente addetto alla raccolta rifiuti per poi distruggere, prima di allontanarsi, il finestrino dell’autocompattatore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima, trasportata al San Giovanni Bosco, se la caverà con 7 giorni di prognosi. I carabinieri, avviate le indagini, hanno individuato l’uomo.

Sequestrato anche il bastone che ha usato.