Quattrocento pedaggi della Tangenziale non pagati: denunciato

Un 66enne, di Quarto, è stato bloccato dalla polizia stradale alla barriera Astroni della Tangenziale: l'uomo, a bordo di un'auto di grossa cilindrata con targa polacca, aveva seguito un'altra vettura transitata regolarmente nella pista Telepass senza pagare il pedaggio.

I poliziotti della sezione Fuorigrotta lo hanno seguito e bloccato poco più avanti. Deteneva la vettura in "noleggio esclusivo", e guidava peraltro con patente scaduta.

È stato denunciato a piede libero per il reato di insolvenza fraudolenta. Gli agenti hanno accertato che si trattava della 394ma volta che transitava sulla Tangenziale senza pagare al casello.

Oltre al ritiro della patente, gli sono state contestate multe per centinaia di euro. Sono ora in corso ulteriori indagini per accertare se avesse utilizzato la stessa "tecnica" anche in autostrada.