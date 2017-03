Rame rubato a bordo del furgone: due denunciati

Denunciati a piede libero per ricettazione: si tratta di due persone di Giugliano scoperti stamane a Varcaturo mentre trasportavano rame rubato.

I carabinieri li hanno fermati per controlli in via San Francesco a Patria, località Ponte Riccio. A bordo di un furgone, avevano con sé circa 9 quintali di rame privo di guaina, tranci di vario spessore e lunghi circa un metro l'uno.

Materiale e veicolo sono stati posti sotto sequestro.