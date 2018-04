Tre denunciati: tentarono di accoltellare un vigilante nella stazione La Trencia

Tre denunciati. Sarebbero gli autori delle gravi minacce ai danni di una guardia giurata in servizio presso le stazioni Eav. Due gli episodi addebitati alle persone scoperte dalla polizia di Stato del commissariato di Pianura, uno l'11 aprile alla stazione della Circumflegrea "La Trencia", il secondo il 17 aprile a quella di Montesanto.

L'11 aprile scorso un vigilante notò un uomo di circa 40 anni (si sarebbe scoperto poi essere un pregiudicato classe '73) scavalcare un tornello d'ingresso nella stazione La Trencia per poi infilarsi nell'ascensore e tentare di guadagnare l'uscita una volta accortosi della vigilanza. Incontrata la guardia giurata al piano terra, lo minacciò con frasi estremamente pesanti, per poi riavvicinarsi brandendo un coltello e affiancato da due 16enni provenienti dall'esterno della stazione.

Come riportato dal vigilante, l'uomo avrebbe tentato di accoltellarlo, e l'unica sua possibilità di scampo fu di rifugiarsi nel botteghino della stazione.

Stessi protagonisti nella giornata del 17 aprile. Il vigilantes era in servizio presso la stazione di Montesanto quando vide avvicinarsi con fare minaccioso lo stesso 45enne incontrato a Pianura qualche giorno prima. Lo minacciò nuovamente di morte per poi dileguarsi tra la folla.

Le indagini della polizia sono terminate ieri: dall'acquisizione delle immagini di sicurezza è stato possibile identificare il malvivente ed i due minori cui era stato affiancato la sera dell'11 aprile. Per loro è scattata la denuncia per minacce aggravate.