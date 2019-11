Castellammare, scoperta stamperia di targhe false

La polizia ha scoperto, a Castellammare di Stabia, una stamperia di targhe false.

Nel pomeriggio di mercoledì agenti del Commissariato di Castellammare hanno fatto irruzione in un terraneo alla periferia della città. All'interno, c'erano circa 7mila targhe per veicoli, soprattutto straniere, di cui alcune già pronte per essere vendute sul mercato clandestino ed altre totalmente in bianco.

C'erano anche stampi e presse, nonché due persone che erano attive nella produzione del materiale. Si trattava di due persone, un 24enne ed un 32enne, entrambi con precedenti di polizia. Entrambi sono stati denunciati per falsità materiale.