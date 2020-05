Trovato a casa in una pozza di sangue, ai poliziotti: "Sono stati due ragazzi"

Due 17enni di Torre Annunziata sono stati denunciati per lesioni personali e porto abusivo di armi: avrebbero, secondo la ricostruzione degli inquirenti, accoltellato un uomo.

Domenica notte gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Mortelle presso un’abitazione per la presenza di una persona ferita.

Si trattava di un uomo, trovato riverso a terra in stato di choc. Soccorso dal 118, la vittima ha poi riferito di essere stato accoltellato da due giovani dopo una lite in strada per futili motivi.

Mercoledì mattina, infine, a seguito indagini, i poliziotti hanno rintracciato e denunciato i due 17enni di Torre Annunziata.