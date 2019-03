Era la gang dei coltelli: denunciati due ragazzini a San Giorgio

A San Giorgio a Cremano la polizia del locale commissariato ha denunciato due ragazzini di 16 e 15 anni: dovranno rispondere di detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere.

Alcuni ragazzi parlavano tra loro in via Botteghelle. All'avvicinarsi degli agenti, si sono immediatamente dati alla fuga per evitare i loro controlli. Uno di loro, il 16enne, è stato raggiunto prima che potesse scavalcare un cancello. Aveva con sé un coltello lungo 11 centimetri.

Agganciato alla cassetta postale di un edificio, i poliziotti hanno poi poco dopo trovato un giubbino al cui interno c'erano effetti personali ed un coltello di 16 centimetri appartenente al 15enne, questi rintracciato poco dopo.

I due sono stati denunciati ed affidati ai rispettivi genitori, mentre i coltelli sono stati sequestrati.