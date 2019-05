Ladri d'auto in manette: utilizzavano un dispositivo jammer

Mettevano a segno i loro furti d'auto, tutti nell'area del Vesuviano, grazie ad un jammer, apparecchiatura utilizzata per clonare le chiavi elettroniche delle vetture. È l'ipotesi di reato che ha portato i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata - insieme ai colleghi del nucleo cinofili - a denunciare a piede libero due persone tra Boscotrecase e Boscoreale di 52 e 34 anni.

I due, entrambi già noti alle forze dell'ordine, sono ritenuti responsabili di furto in concorso. Durante le perquisizioni personali e delle loro auto, i militari hanno rinvenuto e sequestrato lo jammer e due chiavi elettroniche per auto presumibilmente utilizzati per il furto di veicoli.