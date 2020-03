Sciacalli del Coronavirus in azione: denunciati due venditori di "disinfettante per mani"

Due persone sono state denunciate dai carabinieri della stazione di Afragola per frode in commercio: si tratta di una 44enne e un 46enne, entrambi del posto.

La donna aveva allestito un tavolo di metallo sul quale erano esposti per la vendita 67 flaconi di sanificante per mani senza tracciabilità, dello stesso tipo di quelli prodotti e recentemente sequestrati in un impianto abusivo a Scisciano.

Trentuno flaconi, invece, erano quelli - sempre dello stesso prodotto - che aveva in vendita il 46enne, titolare di un negozio di alimentari. Esposti in strada, non erano accompagnati da documentazione che ne attestava la provenienza.