Controlli misure anti-Covid, a Scampia trovato circolo ricreativo: sei denunciati

Non tutti stanno rispettando le misure volte a contenere il contagio da Covid-19. Nel pomeriggio di ieri, a Scampia, la polizia del commissariato locale ha denunciato sei persone nel corso di un controllo del territorio.

Si trattava di napoletani tra i 25 e i 57 anni - alcuni con precedenti di polizia - che sono stati colti in flagrante in via Labriola (al lotto K) mentre all'esterno di un garage si trovavano intorno ad un tavolo da gioco. Un vero e proprio circolo ricreativo improvvisato. Inutile il tentativo di fuga dei presenti, bloccati e sanzionati per aver violato le misure previste dal D.P.C.M. del 22 marzo 2020.

