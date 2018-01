Ruba il bancomat ad un'anziana: nei guai la sorella di Genny 'a carogna

Sono state denunciate a piede libero dalla polizia dopo aver derubato un'anziana di 87 anni, a Formia. Quarantaquattro e quarantadue anni, si tratta di due napoletane, la prima delle quali è la sorella di Gennaro De Tommaso, quel "Genny 'a carogna" venuto alla ribalta della cronaca durante la finale di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina del 3 maggio del 2014.

La vittima aveva prelevato dei contanti presso l'Atm di una banca, quando le due rapinatrici l'hanno assalita. Non soltanto soldi, il loro bottino: nel portafogli dell'87enne c'era anche un bancomat e il relativo pin, che l'anziana aveva appuntato su un foglietto di carta. Un'occasione ghiotta che le malviventi hanno subito sfruttato, compiendo in poche ore prelievi per circa 2mila euro ed acquistando con la carta uno smartphone.

Le cose però non sono andate come la sorella di Genny 'a carogna e la sua complice avevano immaginato. Dopo la denuncia di quanto accaduto da parte della vittima, la polizia si è messa sulle loro tracce. Gli agenti hanno acquisito immagini di sicurezza da diversi impianti di videosorveglianza (“tracciando” di fatto le operazioni eseguite dalle due col bancomat) riuscendo infine ad identificarle.