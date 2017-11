Era nella "banda degli egiziani": baby rapinatrice napoletana denunciata a Roma

Avevano rapinato un turista nei pressi della stazione Termini, a Roma, utilizzando una bomboletta di spray urticante per immobilizzarlo. Il gruppo è stato successivamente identificato dai carabinieri: denunciata anche una 19enne napoletana.

I malviventi – tre egiziani tra i 19 e 20 anni e la ragazza – si aggiravano nei pressi dei giardini Einaudi quando dei carabinieri li hanno fermati per controlli. Insospettiti dal loro nervosismo, i militari li hanno perquisiti: avevano con sé una catenina in oro con delle maglie rotte di cui non sapevano fornire la provenienza e una bomboletta di spray urticante.

Le verifiche degli investigatori hanno fatto emergere che pochi minuti prima avevano messo a segno il colpo della stazione, rapina filmata peraltro da alcune videocamere di sicurezza. I due 20enni sono stati condotti in carcere, il più piccolo dei ragazzi e la napoletana denunciati a piede libero.

Risponderanno tutti di rapina aggravata in concorso e porto di oggetti atti ad offendere.