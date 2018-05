Maxi multa per una donna partenopea: ha gettato rifiuti in strada ad Acerra

Duecento euro di multa: è quanto dovrà pagare una donna pizzicata dalle telecamere mentre, in trasferta da Napoli ad Acerra, gettava dei rifiuti sulla carreggiata dell'asse di supporto.

I vigili urbani di Acerra l'hanno scoperta e poi hanno riscontrato nei sacchetti ulteriori prove i rifiuti appartenessero a lei.

Oltre alla partenopea in trasferta, sono stati multati, solo oggi, sei cittadini acerrani per aver depositato illegalmente i propri rifiuti.

I trasgressori sono stati rintracciati anche grazie alla corrispondenza trovata nei sacchetti depositati illegalmente. In totale in questi ultimi giorni sono stati multati in 30 per la medesima ragione.