Truccava il contatore: denunciata una commerciante

Rubava la corrente elettrica per il suo negozio di alimentari attraverso un allaccio abusivo alla linea pubblica. Denunciata dai carabinieri questa mattina una commerciante di Volla con l'accusa di furto. L'esercente, secondo le prime stime, rubava l'energia elettrica dal 2013 e sono tuttora in corso gli accertamenti per stabilire l'entità del danno provocato all'azienda erogatrice del servizio.

La prima stima fatta dai militari e dai tecnici sarebbe non inferiore ai 10mila euro. A fronte delle poche decine di euro che versava mensilmente per saldare la bolletta. La 45enne è titolare di un minimarket sul corso principale della cittadina in provincia di Napoli.