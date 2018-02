Baby gang, fermata la banda "del pugnale da sub"

Non soltanto a Napoli, nella serata di ieri, sono stati effettuati controlli delle forze dell'ordine a contrasto del fenomeno delle baby gang. Mentre in città sono tre i giovani trovati armati di coltello, un gruppo di sei ragazzi – cinque dei quali minorenni – è stato denunciato dalla polizia a San Giorgio a Cremano.

Il reato contestato è concorso in detenzione di arma e di sostanza stupefacente. La banda era in piazza Trieste e Trento: alla vista degli agenti si sono disfatti di un pugnale e di 2,5 grammi di hashish, per poi darsi alla fuga.

I poliziotti però li hanno inseguiti e bloccati. Il pugnale, da sub e con una lama da 9 centimetri, è stato sequestrato.