Uomo trovato in possesso di quasi 50mila euro: denunciato

I carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno denunciato per ricettazione un 39enne trovato in possesso di 47.725 euro in contante. L’uomo è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri mentre si trovava a bordo di uno scooter insieme ad un altro soggetto. Il denaro, diviso in banconote di piccolo taglio, è stato rinvenuto nel borsello del 39enne.

Non avendo giustificare la provenienza del contante il 39enne è stato denunciato e il denaro sequestrato.