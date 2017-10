Fdi-An denuncia de Magistris per abuso d'ufficio: "Il sindaco è un prepotente" (VIDEO)

La negata autorizzazione per la sfilata del Bus della libertà "per ribadire la composizione naturale della famiglia" non è andata giù agli esponenti di Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale. In un primo momento il sindaco de Magistris aveva concesso l'autorizzazione, poi negandola a ridosso della manifestazione - che infine si è svolta comunque. E così arriva la denuncia contro il sindaco per "abuso d'ufficio e istigazione alla delinquenza", regolarmente presentata al Procuratore della Repubblica. Secondo Marcello Taglialatela di Fdi-An "de Magistris ha compiuto un atto di prepotenza negando, solo per motivi ideologici, il sereno svolgimento della manifestazione". Rincara la dose Marco Nonno: "Noi siamo per la libertà d'espressione".