Prevenzione Coronavirus, non sa giustificare la sua presenza a Castellamare: denunciato

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli e la campagna di sensibilizzazione al rispetto del provvedimento governativo anti-contagio in materia di prevenzione da Coronavirus.

In un solo giorno i militari dell'Arma hanno denunciato ben 25 persone.

A Castellammare di Stabia, nel rione “Savorito”, i Carabinieri della locale sezione radiomobile hanno identificato e denunciato un 40enne di Cava de’ Tirreni.

L’uomo non è stato, infatti, in grado di giustificare la sua presenza in un comune diverso da quello di residenza.