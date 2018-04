Software per denunciare illeciti: la novità in Città Metropolitana

Potranno essere denunciate irregolarità o illeciti all'interno della pubblica amministrazione in assoluto anonimato. È questo l'obiettivo del software che verrà introdotto in Città Metropolitana. Lo strumento si chiama whistleblowing e ad annunciarlo è stato il sindaco Luigi de Magistris. «La Città Metropolitana di Napoli sarà tra le prime in Italia a mettere in opera un programma informatico, facilmente accessibile, che consentirà a ciascun dipendente che ravvisi anomalie all’interno dell’amministrazione di segnalare le condotte illecite rilevate, con garanzia di assoluta riservatezza».

Queste le parole di de Magistris che adotterà il nuovo protocollo per l'ente di piazza Matteotti. Lo strumento è stato suggerito in Commissione Antimafia e serve soprattutto a fronteggiare i casi di corruzione all'interno della pubblica amministrazione.