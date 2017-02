Esplosione a Capodanno a San Giorgio: due giovani nei guai

Disastro colposo. È questo il reato per il quale sono stati denunciati due giovani di San Giorgio a Cremano ritenuti responsabili dell'esplosione nella notte di Capodanno. I due ragazzi sono indagati per i danni provocati ad un edificio di via San Martino, 81 durante la notte di San Silvestro. Con una serie di botti e fuochi illegali, secondo gli investigatori, hanno letteralmente distrutto una parte dell'edificio causandone l'inagibilità e lo sgombero delle famiglie che vi abitavano.

Situazione di disagio tuttora in corso con danni che riguardano la scala dell'edificio oltre che gli appartamenti del piano rialzato. A scoprire l'identità di coloro che hanno provocati i danni sono stati gli agenti del commissariato locale coordinati dalla procura di Napoli. Fondamentali per la ricostruzione del fatto le testimonianze degli abitanti del quartiere. Entrambi i ragazzi sono stati denunciati in stato di libertà e sono adesso in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria.