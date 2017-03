Torre del Greco, controlli dei carabinieri: 28 denunciati per armi e droga

Ventotto denunciati per contrabbando di sigarette, guida in stato di ebbrezza, consumo di sostanze stupefacenti, omessa custodia di armi, furto di biciclette e cellulari, e ventisette giovani segnalati alle autorità come assuntori di stupefacenti. E’ questo il bilancio dei controlli effettuati nei giorni scorsi dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco sul territorio di competenza.

I militari, guidati dal capitano Emanuele Corda, hanno predisposto posti di blocco nei punti strategici di Torre del Greco e controllato più di 50 persone del posto. Grazie alla task force sono state segnalate 27 persone alla Prefettura di Napoli come assuntori di stupefacenti, e sequestrati 20 grammi di droghe varie tra hashish e cocaina. Multati 96 torresi per varie violazioni al codice della strada con il ritiro di 14 patenti. Denunciate 6 persone per guida senza patente, 4 per guida in stato di ebbrezza, 3 per vendita di tabacchi lavorati esteri, un giovane è finito nei guai per aver violato il divieto di ritorno a Torre del Greco, 3 sono stati denunciati per rissa, 2 per appropriazione indebita di cellulare, 8 per omessa custodia di armi tra fucili e pistole, uno per il furto di una bici.