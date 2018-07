Undicimila euro in tasca senza motivo: denunciato 37enne di Castello di Cisterna

I carabinieri della stazione di Castello di Cisterna, nel corso di perquisizione svolta con il supporto del reggimento “Campania” nel complesso popolare “219”, hanno sorpreso un 37enne del luogo già noto alle forze dell'ordine in possesso di 11.190 euro in banconote di vario taglio di cui non ha saputo indicare la provenienza. L’uomo è stato denunciato per riciclaggio. Il denaro è stato sottoposto a sequestro.