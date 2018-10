Degrado a via Monteoliveto: dormitorio a cielo aperto

Via Monteoliveto trasformata in un dormitorio pubblico: i portici degli uffici della Posta Centrale sono da tempo occupati da un gruppo di senza fissa dimora che hanno trasformato un luogo pubblico in un covo per pochi intimi. Numerosi materassi sono ammassati negli spazi antistanti insieme a coperte e numerosi cartoni utilizzati la notte per ripararsi dal degrado. Il marciapiedi è quasi sempre off limits, nessuno provvede a ripulire quel tratto di strada o a rimuovere i rifiuti ingombranti che marciscono al sole, ed i tanti rifiuti organici che si accumulano lungo il perimetro dell’edificio delle poste. La pavimentazione è annerita.

Anche in questo caso, segnalazioni e proteste non hanno sortito alcun effetto, nonostante che questo scempio si trovi a un centinaio di metri da Palazzo San Giacomo ed a pochi passi dalla Questura. Da tempo, i residenti della zona, attendono che quell’improvvisato campo d’accoglienza sia sgombrato.

(Articolo di Carmine Zamprotta)