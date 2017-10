Rotonda Diaz, intervento contro il degrado nei giardini

Nell’ambito delle attività di specifica competenza, l’Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali della Polizia Municipale di Napoli è intervenuta nei giardini della Rotonda Diaz in via Caracciolo, a seguito di numerose segnalazioni relative ad alcune circostanze che hanno generato uno stato di degrado nelle aiuole in zona.

Il personale ha constatato che tre uomini ed una donna avevano costruito alcuni giacigli per la notte con materiale di fortuna ed avevano ammassato una ingente quantità di varie masserizie nei giardini a ridosso del lungomare partenopeo.

La Polizia Municipale ha richiesto l’intervento dell’ASIA che, con proprio personale e mezzi a disposizione, ha provveduto alla rimozione di tutto il materiale presente, al fine di restituire decoro e igiene ai giardini.

Gli agenti hanno provveduto ad indirizzare tutti i soggetti presso le strutture di accoglienza presenti sul territorio cittadino.