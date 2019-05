Via de Pinedo è una discarica a cielo aperto. "Siamo abbandonati" (VIDEO)

Incuria o inciviltà? Stando alle immagini di degrado che vi proponiamo sembra che coesistano. Una vera e propria discarica a cielo aperto quella che ci si può ritrovare davanti nell'attraversare via Francesco de Pinedo a Napoli.

Circa 500 metri che portano a Piazza Di Vittorio (piazza Capodichino per i nostalgici), abitati dai "soliti" rifiuti come bottiglie e cartoni di birra, piatti di plastica e buste da imballaggi. A questi si aggiungono articoli vestiari, come scarpe con tacco e addirittura un bomberino e parti di automobili come paraurti o vecchi cerchioni.

A questo ripugnante scenario appartiene anche il pericolo per chi cammina sul marciapiede che, oltre a dividere i due sensi di marcia, ospita diverse fermate dell'autobus e delimita la cosiddetta "corsia preferienzale". Il pericolo viene principalmente dai rami spezzati, dei secolari alberi presenti sulla strada, poi poggiati a fare "buona compagnia" ai rifiuti.

Una situazione veramente a limite che trova scontenti tutti, a partire dagli ormai pochi commercianti della strada. Uno di questi, alla domanda di NapoliToday "Da quanto tempo non sistemano le aiuole?" ha risposto: "Saranno mesi se non anni. Prima la mattina passava qualche spazzino, ora neanche più quello: a volte ci mettiamo noi a ripulire la strada. Gli alberi non vengono curati, molti rami si spezzano perché diventano troppo lunghi e danno fastidio agli autobus che passano. Ormai siamo abbandonati, la sera c'è il coprifuoco: non c'è un minimo di sorveglianza".