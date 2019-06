Colli Aminei, pineta abbandonata: 15 anni senza manutenzione

Bukaman ha raccolto la denuncia dei cittadini dei Colli Aminei che lamentano la totale assenza di manutenzione della pineta. Una volta fiore all'occhiello della zona collinare, l'area verde si presenta oggi nel totale degrado: erba alta, sterpaglie, rifiuti. Come se non bastasse, nonostante la presenza di un impianto di irrigazione, il verde della pineta non viene innaffiato da circa 15 anni a causa dell'assenza del contatore dell'acqua. Il paradosso è che nella strada intitolata viale dei Pini, i pini rimasti siano solo 16 e tenderanno sempre più a diminuire.