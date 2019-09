Piazza Nazionale nel degrado: l'appello dell'associazione “Vivere il quartiere” (FOTO)

“Piazza Nazionale da giorni è vandalizzata e abbandonata. L'arredo urbano è distrutto, il verde non è curato e la presenza di rifiuti un po' ovunque rappresentano un pessimo biglietto per la cittadinanza tutta. I prati e le aiuole sono secchi per la mancanza d'acqua; non si innaffia da mesi. In questi giorni vi è stato anche un principio di incendio su di un prato che presentava al posto del verde, solo sterpaglia secca”. La denuncia arriva da Enrico Cella, presidente dell'associazione "Vivere il Quartiere".

“In questi anni in quella zona sono nate tantissime nuove attività commerciali e ricettive, per cui sarebbe opportuno che il comune di Napoli intervenisse, in tempi brevi, per mettere la parola fine a questo scempio. La piazza è stata riqualifica pochi anni fa, eppure manca un impianto di irrigazione e un progetto di manutenzione quotidiana. Lo stato di abbandono è tangibile e visibile agli occhi di tutti. L'appello al sindaco de Magistris di mettere la parola fine aquesto scempio e al buon Dio per un po di pioggia” conclude Cella.