Parco La Lodoletta nel degrado: "Insicuro e abbandonato"

Il Comitato cittadinidi Capodimonte denuncia lo stato di degrado del parco La Lodoletta: "Quello che una volta era un luogo di svago per i bambini e gli abitanti della zona sta diventando una cloaca e luogo di degrado. - si legge in una nota - Le aiuole sono invase da escrementi di cani e non sono rare le aggressioni di animali ai danni di passanti. Sabato mattina un abitante del quartiere che passeggiava nel parco dopo aver richiesto ad alcuni avventori con rispettivi cani di spostarsi dall’area destinata ai bambini è stato aggredito e accoltellato. A ciò si aggiungono suppellettili vandalizzate, campi polifunzionali inutilizzabili, cavi dell’alta tensione scoperti. Il campo di calcio regolamentare è disuso, quello di bocce nel totale abbandono. Gli abitanti del quartiere dopo essersi rivolti inutilmente alle istituzioni della municipalità promettono azioni legali".