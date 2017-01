Degrado all'ospedale San Giovanni Bosco: "La situazione è drammatica"

Pazienti ammassati sulle sedie a rotelle in fila per la visita o in coda per l'accettazione in un corridoio gelido. Dopo il caso dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, c'è quello del San Giovanni Bosco. Preoccupanti le condizioni in cui è precipitato il più grande presidio dell'area orientale.

I disagi sono numerosi. A partire dall'ascensore in cui le barelle non riescono a entrare perché le porte sono troppo piccole e il malato da operare va preso a braccia. Il triage, che dovrebbe permettere di filtrare l'urgenza delle visite con i codici a colori, non è ancora partito, fa sapere un infermiere a La Repubblica.

Il degrado è in tutti i reparti. Da mesi l'Ortopedia è chiusa per lavori dato che pioveva dentro. C'erano solo 8 posti letto, ma con i tagli degli altri ospedali erano utilissimi. Difficile pure la condizione delle sale operatorie, spesso trasformate in rianimazione quando quella ufficiale è sold out. L'attività di routine di tutte le chirurgie è limitata all'urgenza.

Una situazione drammatica che, per ammissione degli stessi medici, peggiora sempre più.