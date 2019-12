Auditorium della scuola nel degrado: rinviato il concerto di Natale

Versa in uno stato di degrado l'Auditorium dell'Istituto Comprensivo "Europa Unita" nel Rione Salicelle, tanto che la dirigente scolastica è stata costretta a rimandare il concerto di Natale degli alunni. La cosa è stata denunciata via social, con l'utente che ha lanciato un appello e diverse critiche alle istituzioni locali. "Questo è l'auditorium della scuola Europa Unita di Afragola (rione salicelle) - recita il post - lo voglio dire a voi sig sindaco che nelle salicelle venite solo a prendervi gli applausi le cose essenziali non li fate.....i ragazzi erano pronti per esibirsi in un concerto musicale di natale,genitori e parenti erano presenti quando abbiamo avuto la notizia dalla preside poverina dispiaciuta e mortificata che il tutto è rimandato!! In poche parole voglio dire al primo cittadino che in quella scuola ci sono i nostri figli no animali!Perciò spero che si prendano al più presto provvedimenti altrimenti i provvedimenti li prenderemo noi mamme!", concludono.

Gallery