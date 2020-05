Decreto Rilancio, il Governo vieta ancora gli spostamenti tra regioni

"Meglio evitare gli spostamenti in ambito interregionale, in questa prima fase". Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha affrontato un preciso punto durante la presentazione in diretta del Decreto "Rilancio" che prevede 55 miliardi di euro di stanziamenti per risollevare l'economia italiana.

Il Premier ha specificato che "essendoci ancora marcate differenze in materia di contagio tra le diverse regioni italiane" è meglio vietare ancora gli spostamenti da una regione all'altra, almeno in una prima fase - non ancora determinata temporalmente.

Le misure economiche

"Si tratta di un testo complesso con oltre 250 articoli: 55 miliardi, come due manovre, due leggi di bilancio", ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annunciando le misure approvate dal governo.

Tra le principali misure annunciate.

