No per il Corno a rotonda Diaz ma il comune non esclude altre location

È definitiva la decisione della sovrintendenza di Napoli riguardo l'installazione del Corno a rotonda Diaz. Dopo la manifestazione d'interesse è arrivato il no definitivo della sovrintendenza la cui conclusione è stata letta nel corso della conferenza di servizi al comune di Napoli riguardante proprio l'installazione dell'opera. «Ai fini della realizzazione dell'opera, sia per quanto riguarda gli aspetti architettonici sia per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, la non opportunità all'installazione, ancorché temporanea, nell'area prescelta della rotonda Diaz».

Queste le parole perentorie con le quali è stato comunicato l'esito del parere richiesto all'ente che ha di fatto bloccato l'idea per la quale era stata fatta la manifestazione d'interesse. Il comune di Napoli ha però fatto sapere nella stessa sede che «si è valutata unicamente l'installazione del Corno alla rotonda Diaz e che l'Amministrazione valuterà opportune e successive determinazioni in merito alle risultanze della suddetta manifestazione d'interesse». Resta così una porta aperta del comune ad eventuali nuove destinazioni per il corno o nuove idee degli attori che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse.