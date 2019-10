Arretrati Ssc Napoli-Comune: De Laurentiis paga. "Ora si può firmare la convenzione"

Dopo lunghe diatribe, a mezzo stampa e nelle sedi istituzionali, sta per sciogliersi il nodo tra Comune di Napoli e Società Sportiva Calcio Napoli relativo ai canoni non riconosciuti dal club di De Laurentiis per l'utilizzo dello stadio San Paolo. L'annuncio è del consigliere comunale Nino Simeone: "Finalmente la Ssc Napoli ha pagato gli arretrati maturati", spiega Simeone. "Ora la convenzione si può firmare".

Nuova convenzione, forti perplessità

Già, perchè, nonostante i numerosi annunci, la convenzione per l'utilizzo dello stadio non poteva essere stipulata in presenza di arretrati insoluti. Lo aveva stabilito la Corte dei Conti. Ed è il caso del Napoli, che deve al Comune oltre 4 milioni di euro. Per l'esattezza 4 milioni e 390mila euro, che l'amministrazione ha già deciso come investire. Lo spiega lo stesso Simeone: "Parte di questi pretenderò che vengano utilizzati, prima di tutto, per garantire abbonamenti agevolati dei trasporti ai circa 10mila incapienti napoletani".

Dunque un servizio utile, per un'ampia fascia di popolazione ai margini della povertà, sostanzialmente offerto da De Laurentiis. Esulta Simeone, che da tempo - a discapito anche della grande passione che lo lega alla squadra della sua città - si era detto disposto a vedere il Napoli lontano dal San Paolo fino a che il presidente non avesse saldato il debito.