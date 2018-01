Debito di 30mila euro non pagato: spedizione punitiva contro un fruttivendolo

Sono stati arrestati un 34enne di Cardito già noto alle forze dell'ordine, un 23enne di Orta di Atella incensurato e una 31enne di Bacoli incensurata, rappresentate di prodotti dolciari, in quanto ritenuti responsabili a vario titolo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di detenzione e porto illegale di arma da fuoco clandestina.

I militari dell’arma hanno accertato che la sera del 15 gennaio i due uomini si erano presentati presso il negozio di frutta e verdura di un 32enne di Afragola e lo avevano minacciato di morte se non avesse proceduto a pagare una partita di prodotti dolciari del valore di 30.000 euro ordinata in occasione delle recenti festività alla 31enne e non ancora saldata. i due sono poi tornati alla carica ieri per ritirare parte della merce invenduta e un acconto sulla somma dovuta, ma sul posto sono stati bloccati dai carabinieri. I militari hanno trovato e sequestrato una pistola calibro 22 modificata con 2 cartucce, 5 coltelli di varie dimensioni e altri oggetti atti ad offendere.