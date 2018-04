"No al debito ingiusto dello Stato", manifestazione in piazza Municipio

Manifestazione in piazza Municipio per dire no al debito con lo Stato da parte del comune di Napoli.

Luigi de Magistris ha chiamato a raccolta al popolazione per dire "No al debito, Napoli Libera" che pesa su Napoli. Presenti al presidio in migliaia tra associazioni civiche, movimenti, precari e semplici cittadini. Si possono notare anche bandiere, gadget e perfino un San Gennaro in cartapesta e un'ampolla del sangue del santo fatta di palloncini.

Il sindaco Luigi de Magistris, dopo le 12, salirà sul palco montato davanti al Municipio per chiudere la manifestazione ma in piazza ci sono anche i componenti della giunta, dall'assessore al Bilancio, Enrico Panini, all'assessore ai Giovani, Alessandra Clemente, arrivata in bicicletta accompagnata da un gruppo di biker. Intanto, diversi sindaci d'Italia stanno inviando la propria solidarietà a de Magistris e alla città di Napoli "per le catene del debito che rischiano di tagliare i servizi e i diritti dei cittadini".

"Un debito risalente agli anni '80 e che ora rischia di mandare in default la macchina amministrativa. Pagare quel debito significa togliere risorse ai servizi e ai diritti dei cittadini napoletani. Per questo spero che sabato ci siano molte persone, ma anche se dovessi essere da solo continuerò questa battaglia di giustizia". Denuncia il sindaco.

All'amministrazione napoletana è imputato di non aver iscritto nel bilancio 2016 il debito di 90 milioni contratto nel 1981 con il consorzio Cr8. A tale debito si aggiunge quello da 60 milioni, relativo al commissariato per l'emergenza rifiuti di 10 anni fa.

Contro-manifestazione

Diverse associazioni hanno indetto una manifestazione contraria all'amministrazione comunale a pochi metri da quella voluta dal sindaco partenopeo. Aderiscono alla manifestazione: Pd, Forza Italia e Lega. Presenti Massimo Costa e Tommaso Ederoclite, Valeria Valente, il presidente di Eav Umberto De Gregorio. Forza Italia è presente con Stanislao Lanzotti e Fabio Chiosi. Alle 11 hanno raggiunto il presidio alcuni esponenti di Casapound, tra i quali spiccano Emmanuela Florino e Giuseppe Savuto, e della Lega, guidati dal neo parlamentare Gianluca Cantalamessa.