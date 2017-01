De Magistris-Saviano: "Una passeggiata per le strade e i vicoli di Napoli"

"Per il 28 gennaio abbiamo lanciato la proposta di una passeggiata lungo le strade e i vicoli di Napoli con il Primo cittadino De Magistris e lo scrittore Saviano. Il Sindaco - raccontano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli della radiazza - ha dato già la sua disponibilità adesso aspettiamo quella dell'autore di Gomorra".

"Per noi l'importante è fermare le polemiche tra uomini del sud che fanno solo gli interessi di chi vuole il male del mezzogiorno. De Magistris e Saviano sono due risorse importanti e per questo noi crediamo si debbano superare incomprensioni e polemiche per lavorare assieme per il bene di Napoli, della Campania e del mezzogiorno. Noi continueremo a proporre a oltranza il dialogo e il superamento delle divisioni".