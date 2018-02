De Magistris ai giovani romani del Cinema America: "Venite a Napoli!"

Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha inteso manifestare solidarietà al collettivo del Cinema America di Roma, un gruppo di giovani che da anni anima le estate romane e che ora vedono minacciati i propri spazi. “Sono molto vicino alle ragazze e ai ragazzi del Cinema America, alla collettività tutta che ha saputo dar vita, nel cuore di Trastevere, ad un'esperienza unica di socialità, di cura degli spazi abbandonati, di impegno e di passione, attraverso l'organizzazione di incontri, di dibattiti, di confronti culturali e di rassegne cinematografiche che hanno coinvolto tantissime persone. [...] Apprendo con stupore quanto questo impegno rischi, ora, di subire un duro contraccolpo. La città di Napoli, da sempre vicina a esperienze di costruzione dal basso e di socialità, si augura che la rassegna possa svolgersi esattamente come è stata pensata. [...] Qualora ciò non dovesse accadere, la città di Napoli sarà certamente orgogliosa di ospitare la rassegna in una delle piazze centrali della nostra città. Il che segnerebbe comunque ed inequivocabilmente una sconfitta per la città di Roma e la sua collettività", ha scritto de Magistris.



La vicenda è riportata da RomaToday.