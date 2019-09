De Magistris: "Rafforziamo Asia, ma sui rifiuti serve aiuto dei cittadini"

A margine dell'inaugurazione di Largo Nanni Loy, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato anche del futuro di Asia, l'azienda partecipata che si occupa della raccolta rifiuti, smentendo qualsiasi possibilità di commissariamento: "Stiamo lavorando con l'azienda per rafforzarla e renderla ancora più efficiente perché non ci accontentiamo dei risultati raggiunti. Il nostro obiettivo è che a Napoli non ci sia più nemmeno una carta a terra e che i rifiuti ingombranti spariscano dalle strade. Per fare questo serve anche la collaborazione di quella minoranza di cittadini incivili, anche di altri Comuni, che gettato rifiuti in strada".