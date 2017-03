Giornata delle vittime innocenti della mafia, Borsellino: "De Magistris è un pm morto"

“Dovete essere vicini al vostro sindaco. Quando era pm e gli hanno tolto le inchieste, è come se lo avessero ucciso. Luigi è un altro morto”. Sono le toccanti parole Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia, a cui è stata intitolata l'aula magna del 31° Circolo Didattico Istituto comprensivo Paolo Borsellino in via Enrico Cosenz, nella Giornata della Memoria delle vittime innocenti delle mafie.

Tali parole hanno commosso Luigi de Magistris, che non è riuscito a trattenere le lacrime. "Sono qui, per lottare per mio fratello, per la verità, per la giustizia perché la verità sulla morte di mio fratello non è ancora conosciuta. Paolo è caduto come un soldato, ma chi lo ha ucciso è arrivato alle spalle e non lo potrò piangere fino a quando non ci saranno verità e giustizia e quindi, forse, mai in questa vita. E' da Napoli che sta partendo il riscatto del Sud", ha concluso Salvatore Borsellino.

FOTO ANSA