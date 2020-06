Coronavirus, de Magistris fa visita al Cotugno: "Eccellenza mondiale"

"Stamattina ho fatto visita all’Ospedale delle malattie infettive Cotugno di Napoli. Ho ringraziato il personale tutto, in particolare medici ed infermieri, per l’immane opera che hanno reso sinora per i pazienti nella pandemia sanitaria da Coronavirus. Siamo stati riconosciuti eccellenza nel mondo. I nostri eroi hanno lavorato con competenza, professionalità, umanità, dedizione e passione. Grazie a loro e al senso di responsabilità dei napoletani se siamo riusciti ad arginare il virus con risultati brillanti. Orgoglioso della squadra del Cotugno. Grazie di cuore". Lo riferisce il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

