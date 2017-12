Stese, de Magistris: "Roberto Saviano è un intellettuale che dice bugie"

"Saviano è un intellettuale che dice bugie". Non usa mezzi termini il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che in occasione dell'Evento "Avere 20 anni al Sud" organizzato dal quotidiano Il Mattino, risponde a Roberto Saviano che sabato scorso lo aveva dichiarato: "L'emergenza delle stese è stata sottovalutata come dimostrano le parole di de Magistris che per lungo tempo ha negato l'esistenza delle paranze di bambini".

Secondo de Magistris: "Nessuno ha sottovalutato il problema e ce ne occupiamo ogni giorno. La città e il sottoscritto pagano ogni giorno le conseguenze delle stese. Saviano è l'unico che guadagna con queste cose".