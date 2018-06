De Magistris su Aquarius: "E' vergognoso far morire vite umane. Napoli accoglierà i migranti"

Il sindaco di Napoli entra nella questione “Aquarius”, la nave con a bordo 629 migranti (con oltre 100 bambini non accompagnati e donne incinte) respinta sia da Malta che dall'Italia con la chiusura dei porti decisa dal ministro Matteo Salvini.

In una intervista a Radio 1, il primo cittadino di Napoli ha dichiarato: "Salvare le vite umane è dovere giuridico e religioso. E' vergognoso che si lascino morire persone in mare. E' ignobile e criminoso. Tutto il sud nonostante i problemi vuole salvare vite umane. Oggi avanzeremo la richiesta al Prefetto che Napoli è pronta ad accogliere esseri umani che stanno per morire. Salvini cominciasse a fare il ministro dell'Interno e a fare le accoglienze. Non mi interessa la politica, siamo pieni di problemi a Napoli, ma siamo rimasti umani".