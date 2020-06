De Luca: "A settembre e ottobre bisognerà vaccinarsi per l'influenza, tutti"

Parte il cantiere per la realizzazione della Città della Medicina a Baronissi (Salerno). Qui è intervenuto il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che si è soffermato anche sull'emergenza Coronavirus: "C'era un orario che era un assillo per me, le 22: quando, cioè, i miei collaboratori mi comunicavano i contagi. Le cifre che aumentavano, poi venivano fuori i focolai. E' stata una guerra. Devo dire che la Campania ha dimostrato di essere nella gestione dell'emergenza la prima regione d'Italia", ha detto De Luca.

Cautela

"Ieri la Lombardia ha contato 400 contagi. Faremo di tutto per avere controlli ma stiamo correndo rischi e dobbiamo essere seri. Da oggi in poi dipende dai cittadini, dal vostro senso di responsabilità. Siate prudenti, la mascherina teniamola. Non fate come i pinguini, la mascherina serve da vicino. Lavate le mani, consumate il sapone e non dimenticatte il distanziamento sociale", ha ricordato il Governatore.

"A ottobre dobbiamo fare le vaccinazioni, per tutti. Dobbiamo fare il 100% di vaccinati in Campania, per una ragione semplice: perché l'influenza ha la stessa sintomatologia del Covid. Quindi è bene vaccinarsi, altrimenti a settembre e a ottobre gli ospedali saranno inondati di presenze, perché la gente confonderà Covid con influenza. Ognuno vada a farsi il vaccino".