De Luca: «Sforzo gigantesco sui trasporti»

Un piano di sei miliardi di euro per i trasporti in Campania. Un investimento senza precedenti che è stato presentato questa mattina dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca che ha voluto spiegare con una conferenza stampa gli obiettivi e i risultati raggiunti finora sul tema. «Rivendico il trasporto gratuito per gli studenti, siamo gia' a quota 103mila per un impegno finanziario di 25 milioni e mezzo.

Il cantiere di Monte Sant'Angelo della linea 7, con un investimento di 69 milioni; Scampia, con i lavori alla stazione per 24 milioni; la ripresa dei lavori alla stazione Gerolomini della Cumana; il raddoppio della ferrovia Circumvesuviana sul tratto Torre Annunziata-Castellammare; la stazione di Parco San Paolo della linea 7. E siamo in attesa di far partire quella di Baia per la Cumana e Montesanto sulla Cumana-Circumflegrea». De Luca ha poi promesso l'acquisto di un totale di 407 autobus di cui 102 già sono stati comprati ed ha concluso con una battuta: «Con noi le aziende hanno trovato l'America».