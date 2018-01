"A Napoli si muore prima? Querelo Presa Diretta": De Luca replica all'inchiesta di RaiTre

“Ho visto la registrazione della trasmissione di RaiTre 'Presa Diretta' e l'ho trovata semplicemente ignobile: ha presentato un quadro della regione Campania peggiore di quello dell'Afghanistan. Un servizio vergognoso, che confonde le date, riporta cifre del 2015 e mostra immagini del 2014. Una vergogna per la quale ovviamente procederemo a querela per diffamazione”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, in un'intervista rilasciata a Mattina 9, in onda sull'emittente Canale 9 – 7 Gold.

“Presa Diretta non si è neppure accorta del lavoro straordinario che stiamo facendo", ha detto il governatore campano, "e ha cancellato le eccellenze che abbiamo a livello internazionale come il Pascale, il Santobono e il Monaldi. Stiamo lavorando con grande determinazione soprattutto per accorciare le liste d'attesa". Nella trasmissione di RaiTre si evidenziava anche la bassa aspettativa di vita dei campani, comparabile a quella di paesi come Bulgaria o Romania.